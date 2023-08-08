إقبال كثيف على تذاكر ودية الأسود بفرنسا و الأسعار بين 29 و 100 يورو

هبة بريس ـ رياضة

طرحت اللجنة المنظمة للمباراة الودية التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب بوركينا فاصو يوم 12 شتنبر المقبل بمدينة لانس الفرنسية تذاكر اللقاء عبر موقع بيعها المعتمد.

و تتراوح أسعار التذاكر بين 29 يورو و 100 يورو تقريبا، وسط إقبال كثيف من مغاربة العالم على اقتناء التذاكر ساعات فقط بعد طرحها للبيع.

و يتوقع أن تجرى المباراة بشبابيك مغلقة خاصة أنها المقابلة الأولى التب سيجريها أسود الأطلس خارج المغرب بعد عودتهم من قطر و المشاركة التاريخية في كأس العالم.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8