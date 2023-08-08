إقبال كثيف على تذاكر ودية الأسود بفرنسا و الأسعار بين 29 و 100 يورو
هبة بريس ـ رياضة
طرحت اللجنة المنظمة للمباراة الودية التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب بوركينا فاصو يوم 12 شتنبر المقبل بمدينة لانس الفرنسية تذاكر اللقاء عبر موقع بيعها المعتمد.
و تتراوح أسعار التذاكر بين 29 يورو و 100 يورو تقريبا، وسط إقبال كثيف من مغاربة العالم على اقتناء التذاكر ساعات فقط بعد طرحها للبيع.
و يتوقع أن تجرى المباراة بشبابيك مغلقة خاصة أنها المقابلة الأولى التب سيجريها أسود الأطلس خارج المغرب بعد عودتهم من قطر و المشاركة التاريخية في كأس العالم.
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المقابلة الثانية فالأولى كانت بملعب أتلتيكو مدريد ضد البيرو بشهر رمضان