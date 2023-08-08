رفقة عائلته..رضا الطلياني يتعرض لحادث سير

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف الفنان الجزائري رضا تمني المعروف برضا الطلياني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تعرضه لحادث سير رفقة عائلته الصغيرة.

وحرص الفنان الجزائري على طمأنة جمهوره بمنصات التواصل الاجتماعي، قائلا:”السلام العائلة عملت حادثة، الحمد لله أنا بخير، أهم حاجة بالنسبة ليا هي الأطفال هم بصحة جيدة هاديك هي الدنيا و مافيها”.

وأضاف الطلياني عبر خاصية القصص القصيرة:”الحمد لله يا ربي، و شكرا ليكم على الرسائل ديالكم الله يحفظكم متشوفو شر فحياتكم”.

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