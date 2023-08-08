استنفار أمني بشاطئ بالوما ضواحي المحمدية و حجز قارب للهجرة السرية

2023-08-08 / 19:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة عين حرودة ضواحي المحمدية من تفكيك عصابة متخصصة في الهجرة السرية كان أفرادها بصدد التحضير لعملية نقل عدد من الراغبين في ركوب قوارب الموت.

و شهد شاطئ بالوما ضواحي المحمدية استنفارا من طرف عناصر الدرك الملكي بعد تلقيهم إخبارية تفيد بوجود عصابة ينشط أفرادها في تسهيل عملية الهجرة السرية حيث انتقلت دوريات راكبة مدعمة بالدراجين على وجه السرعة لعين المكان.

و أسفرت عملية المداهمة عن حجز قارب مطاطي و محركين اثنين و براميل مملوءة بالبنزين، فيما تم اعتقال عدد من الأشخاص كانوا بعين المكان لحظة المداهمة.

*الصورة من الأرشيف

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