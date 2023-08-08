المزامزة الجنوبية بسطات تستقطب 16 سربة في مهرجانها السنوي

هبة بريس_ الرباط

تعيش منطقة الزوكش 12 كلم اتجاه طريق كيسر إقليم سطات، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 غشت، على إيقاع فعاايات الأنشطة الإشعاعية الاحتفالية الكبرى ومسابقات وفرجة فن ” التبوريدة” لمهرجان المزامزة الجنوبية ، وذلك تخليدا للذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، و سينظم مهرجان المزامزة الجنوبية بمنطقة الزوكش، من طرف جمعيتا الوفاق التعاون وياقوتة العسيين للبيئة والتنمية المستدامة بتعاون مع جماعة المزامزة الجنوبية تحت شعار “التبوريدة فن أصيل من جيل إلى جيل”.

هذا وسيعرف المهرجان مشاركة أزيد من 18 سربة وأزيد من 300 فارس وفارسة نساء ورجال من مختلف عمالات وأقاليم المملكة، وتعتبر السربات المشاركة من أشهر السربات التي تنتمي إلى المناطق المعروفة بعلاقتها الوطيدة بالفرس والفروسية وبحضورها الوطني في مختلف المحافل الوطنية، وينتظر أن تحضر المهرجان جماهير غفيرة من مختلف الأقاليم المغربية.

كما ستتضمن هذه التظاهرة الثقافية والفنية برنامجا متنوعا بفقرات وأمسيات ثقافية وأمداح نبوية تتخللها فقرات فكاهية وغنائية، بالإضافة إلى حملة بيئية، ومفاجئات أخرى.

ويهدف هذا المهرجان إلى إعادة الاعتبار للموروث الثقافي والرصيد التاريخي لمنطقة المزامزة الجنوبية من خلال توظيفه في خدمة التنمية المحلية وتحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية الثرات وترسيخ القيم الدينية والوطنية والبيئية في نفوسهم، وكذلك من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي فضلا عن تحفيز المهتمين بالفروسية وإبراز المبادرات المواطنة التي يقوم بها النسيج الجمعوي المهتم بكافة أشكال التراث المغربي.

وتزامنا مع الذكرى الغالية لعيد العرش المجيد، ارتأت اللجنة المنظمة تنظيم هذا المهرجان بهذه المناسبة الغالية التي تكتسي طابعا وطنيا وذلك لاستحضار العهد المتين المتناغم والمتماسك الذي يربط الشعب المغربي الأصيل بعاهله المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك للتعبير عن الحب القوي وعن العواطف الجياشة التي تسكن أعماق كل صدر مغربي أصيل يعتز بملكه وبنهضة بلده من أجل النماء والعطاء والتجديد الدائم بكل تفاني وتعلق حول أهداب العرش العلوي المجيد.

*الصورة من الأرشيف

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