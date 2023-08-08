أزمة صحية مفاجئة تعجل بإجراء أمال ماهر لعملية جراحية

القسم الفني: هبة بريس

أعلنت مروة نصر، خلال الساعات الماضية تعرض الفنانة آمال ماهر لأزمة صحية مفاجئة، أدت إلى إجرائها عملية جراحية عاجلة، مطالبة من جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشرت مروة نصر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، صورة لـ آمال ماهر، معلقة عليها: آمال ماهر بتعمل عملية جراحية أدعو لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها”.

و في سياق متصل، نفى الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، التصريحات التي نسبت له حول سعي النقابة لمعرفة نوع مرض الفنانة آمال ماهر.

وقال محمد عبد الله في بيان صحفي: أنفي ما تم نشره وأن النقابة لا تسعى لمعرفة نوع المرض الذي أصاب الفنانة آمال ماهر، لأن القسم الذي أقسم به الأطباء، يمنعهم من التصريح بذلك لأنها خصوصية المريض”.

وفي سياق منفصل، سبق وأن احتفلت آمال ماهر بتخرج نجلها الوحيد عمر، حيث حرصت على حضور حفل تخرجه بصحبة عائلتها.

ونشرت ماهر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جمعتها بنجلها في حفل تخرجه معلقة عليها: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. مبروك يا حبيبي أنا فخورة بيك وده أسعد يوم في حياتي”.

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