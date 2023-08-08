رغم الخسارة.. زوجة “بونو” : “جعلتمونا نفتخر”

2023-08-08 / 18:21
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعربت زوجة حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، عن فخرها بالمستوى الذي قدمه المنتخب المغربي النسوي خلال مونديال السيدات.

وحرصت إيمان على نشر صورة للبؤات الأطلس عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أرفقتها بتعليق جاء فيه :”جعلتمونا نفتخر، القادم أجمل  بإذن الله”.

ويشار إلى أن مسار المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية توقف في منافسات “مونديال” السيدات في دور ثمن النهائي، وذلك عقب الهزيمة أمام منتخب فرنسا (4 – 0)، في مباراة جرت أطوارها على أرضية ملعب”هيندمارش”.

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