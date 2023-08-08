أعضاء “الفرقة” يختبؤون وراء صورة الملك بعد فشل برنامجهم

2023-08-08 / 17:42
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هبة بريس

لازال أعضاء ما يسمى بالمؤثريين الذين فضلتهم القناة الثانية على صحافييها لتغطية مشاركة المنتخب المغربي النسوي بكأس العالم للسيدات، يثيرون سخرية المغاربة، بعد كثرة التنقاز والتبرهيش بالبرنامج المذكور.

فبعد موجة من السخرية التي أحدثها البرنامج، عمدوا أصحابه إلى الاختباء وراء صورة الملك محمد السادس خلال حفل أقيم باستراليا، في محاولة استغلالها لتبرير فشلهم في مهنة الصحافة التي لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد.

استغلال صورة الملك في محاولة لتبرير الفشل أمر غير مقبول والقناة الثانية مطالبة بتقديم اعتذار للوطن أولاً وللشعب المغربي على ما اقترفته من خطأ مهني جسيم..

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تعليق واحد

  1. عمدوا أصحابه??????
    Quelle redondance !
    De quelle journalistes vous parlez?!!!!!
    On n’en a pas malheureusement au Maroc!

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