جمعية : فاجعة دمنات تُعري واقع التهميش والفقر والاقصاء بالمنطقة
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 24 مواطنا إثر انقلاب سيارة نقل بجبال دمنات، بإقليم أزيلال، يعري واقع التهميش والفقر والإقصاء الذي تواجهه مدينة دمنات وكل المناطق الجبلية المحيطة بها.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في منشور لرئيسها محمد الغلوسي عبر فيسبوك، 06 غشت 2023، أن المنطقة إلى الآن محرومة من المرافق الحيوية والخدمات العمومية والبنيات التحتية وغيرها، مشددا أنه “حان الوقت لرفع التهميش عنها وإعادة الاعتبار لساكنتها عبر تنمية حقيقية”.
وأفادت السلطات المحلية بإقليم أزيلال، بأن 24 شخصا لقوا مصرعهم، الأحد، في حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف.
وأوضحت السلطات أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.
هذا وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث
12 تعليقات
فاجعة إنسانية في أزيلال منطقة دمنات..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
كارثة إنسانية أدت بوفاة 23 شخصاً بسبب الطرق المتهالكة..
إقصاء تام للمنطقة وعدم إصلاح الطرقات فيها..
يجب إعادة النظر في الطرق المنتهية الصلاحية ..
نتمنى اصلاح الطرق التي تشكل خطر كبير على السائقين..
على وزارة التجهيز والنقل تكثيف من أجل طرق نظيفة ..
التاريخ سيسجل هاته الواقعة المؤلمة ..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة مواقع ..
على جميع السائقين توخي الحذر..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
نتهلاو غي فالرباط اما المناطق البعيدة لها الله.