جمعية : فاجعة دمنات تُعري واقع التهميش والفقر والاقصاء بالمنطقة

هبة بريس

أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 24 مواطنا إثر انقلاب سيارة نقل بجبال دمنات، بإقليم أزيلال، يعري واقع التهميش والفقر والإقصاء الذي تواجهه مدينة دمنات وكل المناطق الجبلية المحيطة بها.

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في منشور لرئيسها محمد الغلوسي عبر فيسبوك، 06 غشت 2023، أن المنطقة إلى الآن محرومة من المرافق الحيوية والخدمات العمومية والبنيات التحتية وغيرها، مشددا أنه “حان الوقت لرفع التهميش عنها وإعادة الاعتبار لساكنتها عبر تنمية حقيقية”.

وأفادت السلطات المحلية بإقليم أزيلال، بأن 24 شخصا لقوا مصرعهم، الأحد، في حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف.

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث

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