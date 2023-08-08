تقارير: النجم الإسباني إنييستا يقترب من الانضمام إلى فريق عربي

2023-08-08 / 14:43
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن النجم السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة، أندريس إنييستا، يقترب من التوقيع مع نادي “الإمارات” الإماراتي لكرة القدم.

ودعا الفريق الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإماراتي، مساء الاثنين في بيان، إلى استقبال اللاعب الإسباني الذي احتفل في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ39، دون الإعلان عن التعاقد معه.

وكشف مصدر في النادي، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة “فرانس برس”، أن “إنييستا يقترب بالفعل ليكون لاعبا في صفوف الإمارات”.

وكان إنييستا قد أعلن في مايو الماضي رحيله عن فيسيل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادما من برشلونة، لكن الفائز مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا رفض فكرة الاعتزال، وقال لدى سؤاله عن وجهته المقبلة: “لا أعرف لكنني أشعر بأنني قادر على مواصلة اللعب”.

وعرف إنييستا قمة مسيرته مع برشلونة، الذي انضم إليه عام 1996، حيث صعد لفريقه الأول في 2002 وشكل لاحقا مع مواطنه تشافي هرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثيا رائعا قاد الفريق الكتالوني إلى حقبة ذهبية.

وتوج إنييستا مع برشلونة بـ32 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 9 مرات

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