بعد مسار استثنائي .. نهاية رحلة لبؤات الأطلس في كأس العالم

2023-08-08 / 14:17
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هبة بريس _ رياضة

انتهت رحلة لبؤات الأطلس في نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 المنظمة في أستراليا ونيوزيلاندا، بعد عدم تمكنهم من التأهل لدور الربع، في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الفرنسي في الدور الثاني من المونديال.

وانهزمت لبؤات الأطلس في مباراتهن أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة (4-0)

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تعليق واحد

  1. اتمنى من الجمهور المغربي هناك مساندة أستراليا ضد فرنسا العنصرية الرديكالية الاستعمارية التي قطعت رؤوس المقاومين المغاربة ايام الاستعمار ووضعت صورهم في طوابع بريدية.

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