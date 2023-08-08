بعد مسار استثنائي .. نهاية رحلة لبؤات الأطلس في كأس العالم

هبة بريس _ رياضة

انتهت رحلة لبؤات الأطلس في نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 المنظمة في أستراليا ونيوزيلاندا، بعد عدم تمكنهم من التأهل لدور الربع، في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الفرنسي في الدور الثاني من المونديال.

وانهزمت لبؤات الأطلس في مباراتهن أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة (4-0)

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