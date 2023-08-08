دهس فتاة وقتلها عمدا بالبيضاء وتم توقيفه بطنجة

2023-08-08 / 14:19
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

ألقت مصالح الأمن القبض على شخص يشتبه أنه المتسبب في دهس فتاة في مدينة الدار البيضاء حتى الموت.

عناصر الشرطة القضائية في كل من الدار البيضاء وطنجة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنوا مساء أمس الاثنين 7 غشت الجاري، من توقيف المشتبه فيه.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد عاينت منطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من يوم السبت المنصرم ، جثة فتاة تبلغ من العمر 27 سنة، بعدما دهستها بشكل عمدي سيارة مجهولة ولاذ سائقها بالفرار، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقد مكنت إجراءات البحث المنجزة من تشخيص هوية الفتاة الضحية، وتحديد نوعية السيارة المتسببة في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، قبل أن يتم إلقاء القبض على المشتبه فيه بمدينة طنجة في عملية أمنية مشتركة.

كما شملت إجراءات البحث في هذه القضية سيدة يشتبه في تورطها في إعداد منزل للدعارة والوساطة في الفساد، بعدما أكدت التحريات المنجزة أنها هي من أجرت شقة للمشتبه فيه والضحية رغم علمها بتخصيصها لممارسة الفساد.

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‫2 تعليقات

  1. ما دام الاعدام لم ينفذ في المحكومين به والذين يعيشون في السجن على حساب اموال الشعب والمحرومين والفقراء .حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعارض تنفيذ الاعدام في المجرمين واللصوص والمتسلطين على هذا الشعب المسالم.

  2. دابا لي عندو لفلوس يجي من طنجة للدار البيضاد من اجل الرديلة والقتل… ثم الهروب الى طنجة وعندما يلقى عليه القبض يتدخل الحناش من اجل اطلاق سراحه على الفور لانه ولد لفشوش حتى واحد ما يمسو…علامة الساعة…

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