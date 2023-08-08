كأس العالم للسيدات.. المنتخب الكولومبي يتأهل إلى ربع النهاية

تأهل المنتخب الكولومبي إلى ربع نهاية كأس العالم للسيدات المقامة بأستراليا ونيوزيلاندا، عقب فوزه على نظيره الجامايكي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، برسم ثمن نهائي المسابقة.

وسجلت هدف المنتخب الكولومبي كاتالينا أوسمي (د 51).

وسيواجه المنتخب الكولومبي في ربع النهاية نظيره الإنجليزي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0