كأس العالم للسيدات.. المنتخب الكولومبي يتأهل إلى ربع النهاية
تأهل المنتخب الكولومبي إلى ربع نهاية كأس العالم للسيدات المقامة بأستراليا ونيوزيلاندا، عقب فوزه على نظيره الجامايكي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، برسم ثمن نهائي المسابقة.
وسجلت هدف المنتخب الكولومبي كاتالينا أوسمي (د 51).
وسيواجه المنتخب الكولومبي في ربع النهاية نظيره الإنجليزي
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9 تعليقات
هنيئا لمنتخب كولومبيا للسيدات ..
منتخب كولومبيا للسيدات منتخب صعب جداً لكن لبؤات الأطلس تغلبن عليهن..
ألف مبروك لهن..
تهانينا للسيدات الكولمبيات..
حظ سعيد لهن..
المنتخب الإنجليزي للسيدات منتخب صعب..
بالتوفيق والنجاح..
مسيرة موفقة..
اللهم يسر لهن..