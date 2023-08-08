مباراة المغرب فرنسا .. تشكيلة لبؤات الأطلس

2023-08-08 / 11:26
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هبة بريس

يواجه المنتخب الوطني للسيدات ، منتخب فرنسا، برسم الدور 16 من نهائيات كأس العالم للسيدات.

وفيما يلي تشكيلة لبؤات الأطلس

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