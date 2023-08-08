مباراة المغرب فرنسا .. تشكيلة لبؤات الأطلس

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10 تعليقات
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة يارب العالمين..
اللهم وفقهن ..
عليهن أن يبدين شجاعتهن للتغلب على الفرنسيات..
مبارة صعبة لكن أمالنا التغلب والنجاح..
اللهم يسر لهن يارب العالمين..
مربوحة ان شاء الله تعالى..
عليهن التركيز أكثر..
تشكيلة رائعة ماشاء الله تبارك الرحمن..
تحية عالية لجميع اللاعبات..
على لبؤات الأطلس الزئير على الديكة الفرنسية..