حرائق الغابات .. خطورة متوسطة إلى قصوى بعدد من أقاليم المملكة

2023-08-08 / 11:10
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هبة بريس

تتوقع الوكالة الوطنية للمياه والغابات خطورة “متوسطة” إلى “قصوى” لاندلاع حرائق الغابات بعدد من أقاليم المملكة، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق، وكذا المحددات المناخية والطبوغرافية للمناطق، رصدت الوكالة خطورة قصوى (المستوى الأحمر) في أقاليم طنجة – أصيلة، شفشاون، تازة، صفرو، إفران، خنيفرة، وجدة – أنكاد، وتارودانت.

كما حذرت الوكالة، في نشرتها اليومية، من خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) في أقاليم الفحص – أنجرة، تطوان، العرائش، تاونات، الحسيمة، بني ملال، أزيلال، تيزنيت، الحوز، وأكادير إدوتنان.

وحددت أيضا خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم وزان، وبركان، وصويرة.

ودعت الوكالة، في هذا الصدد، الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية، أو العاملين بها، وكذلك المصطافين والزوار إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق.

كما دعتهم إلى إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.

ومن أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني، تصدر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبشكل يومي، بناء على معطيات علمية، خرائط تحدد بدقة المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية.

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‫10 تعليقات

  9. الغابات هي المتنفس الوحيد للمواطنين فيجب الحفاظ عليها والتشجيع على غرس الأشجار..

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