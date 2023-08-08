سلطات تازة تنقذ طفل سقط في عمق بالوعة عميقة

ع محياوي _ هبة بريس

عثر مساء يوم أمس الإثنين، على الطفل يونس، المختفي منذ أيام، وذلك بعدما سقط في عمق إحدى البالوعات المفتوحة بالتجزئات السكنية المجاورة للمركز التجاري “أتقاداو“، بمدينة تازة.

و كشفت مصادر ” هبة بريس ” ، أن الطفل يونس، مصاب بمرض التوحد، قد توارى عن الأنظار قبل أول أمس الأحد من أمام منزل العائلة المتواجد قرب منطقة “جعونة” بتازة، قبل أن تتمكن دوية مشتركة بين مصالح الأمن الجهوي والدرك الملكي بتازة، من العثور عليه حيًا داخل إحدى البالوعات بالقرب من منزله

حسب ذات المصادر، فيما عناصر الوقاية المدنية استعات في عملية إنقاذ الطفل العالق في عمق البالوعة الضيقة بجرافة، حيث واجهت صعوبات كبيرة ، ليتم إنقاده ونقله صوب المركز الاستشفائي الاقليمي ابن باجة لتلقي الإسعافات الضرورية

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