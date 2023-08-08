شهر يوليوز 2023 حطّم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم

2023-08-08 / 10:09
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هبة بريس _ وكالات

حطم يوليوز 2023 المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن يوليوز 2019 على ما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ الثلاثاء.

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة ب0,72 درجة مقارنة مع أشهر تموز/يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وكانت هذه النتيجة متوقعة جدا. فقد قال العلماء اعتبارا من 27 تموز/يوليو أنه من “المرجح جدا” أن يكون يوليو ز 2023 أكثر الأشهر حرا على الاطلاق.

وقد دفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى القول إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل “مرحلة الغليان العالمي”.

وتشهد المحيطات أيضا على هذا التوجه المقلق مع حرارة سطح المياه مرتفعة جدا منذ أبريل ومستويات غير مسبوقة في يوليوز. فقد سجل مستوى قياسي في 30 يوليوز مع 20,96 درجة مئوية فيما كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى ب0,51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين العامين 1991 و2020.

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