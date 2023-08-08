برلماني ..”الشراكة الاستراتيجية”بين روسيا والمغرب ساهمت في تطوير العلاقات بين البلدين

هبة بريس _ الرباط

مكاسب عدة تجنيها الرباط من اتفاقية التجارة الحرة المزمع مناقشتها مع الجانب الروسي، والتي تشمل 4 بلدان أفريقية.

وفق البرلماني المغربي، نور الدين كربال، فإن الرباط تستفيد من العلاقات مع روسيا على المستويات الاقتصادية والسياسية، فيما تستفيد موسكو من علاقتها مع الرباط، في ظل توجهها نحو التعاون مع الدول الأفريقية ضمن مبدأ “رابح-رابح

وقال كربال، إن المغرب منفتح على التعاون مع جميع الدول، مشيرا إلى أن تعامل المغرب مع الجميع ينطلق من “احترام الوحدة الترابية لبلادنا والتعامل وفق مبدأ رابح-رابح”.

وأضاف البرلماني المغربي أن “الأزمة الأوكرانية غيرت مجموعة من المعالم والمواقف، ظهرت جليا في القارة الأفريقية التي باتت تؤمن بمنطق رابح-رابح، وعدم القبول دون ذلك”.

ولفت إلى أن العلاقات الروسية مع المغرب تأتي في إطار توجه موسكو نحو العمق الأفريقي بمنطق رابح-رابح، في مقابل اعتماد المغرب سياسة “الطموح والوضوح

وأشار إلى أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع في العام 2016، بين روسيا والمغرب، ساهم في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بشكل ملحوظ.

وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تشمل العديد من القطاعات، منها الجانب السياحي والقطاع الزراعي، وقطاع الطاقة، والصيد البحري، والقطاع الصحي والطبي، بالإضافة لمجالات أخرى.

ويرى أن العلاقة مع روسيا تمثل إضافة نوعية للبلدين، مع الأخذ في الاعتبار مساعي بعض الدول الأوروبية للتشويش على الأمر، وعلى المغرب بصفة عامة، في الوقت الذي تعمل المملكة ضمن إطار واضح وشفاف يقول كريال لسبوتنيك

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