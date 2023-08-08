سان جيرمان يعلن رسميا ضم البرتغالي راموش

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ضم المهاجم البرتغالي غونسالو راموش من صفوف بنفيكا البرتغالي.

ونشر الفريق الباريسي من خلال حسابه على “إكس”، مقطع فيديو قدمه النجم السابق للفريق، باوليتا، وقد تضمن عدداً من أهدافه مع النادي، قبل أن يظهر مهاجم البرتغال السابق ويقول: “أنا بيدرو باوليتا، لعبت 5 أعوام لفائدة باريس سان جيرمان، سجلت 109 أهداف، الآن دورك لكتابة تاريخ الباريسي، مرحباً بك في فريقنا”

وظهر بعد ذلك، الهدف الذي سجله راموش مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم بقطر نهاية العام الماضي 2022، في مرمى حارس المنتخب السويسري يان سومر.

وكشف موقع “آر.آم.سي” أن راموش أمضى عقداً لمدة 5 سنوات، مع فريق العاصمة الفرنسية باريس، مقابل 65 مليون بالإضافة إلى 15 مليون يورو في شكل متغيرات.

ويبلغ راموش من العمر 22 عاماً وخاض في الموسم الماضي مع بنفيكا 47 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 27 هدفاً ومنح 12 تمريرة حاسمة.

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