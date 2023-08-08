“والد نيمار” يكشف حقيقة طلبه الرحيل من باريس سان جيرمان

هبة بريس _ رياضة

نفى والد لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور، التقارير الواردة عن طلب المهاجم البرازيلي الرحيل من النادي خلال فترة الانتقالات الجارية.

ونقل موقع “فوتبول إسبانيا”، الثلاثاء، تصريحات دا سيلفا جونيور، التي أكد فيها أنه “لا صحة” لأنباء طلب نجله الانتقال من النادي الباريسي، متهما صحيفة “ليكيب” الفرنسية التي نشرت الخبر بأنها “تنشر أخبارا مزيفة”.

وجاءت تصريحات والد اللاعب بشكل حصري لموقع “بي إل برازيل”.

وكانت “ليكيب” قد ذكرت، الإثنين، أن نيمار الذي يمتد عقده مع فريقه حتى عام 2025، “طلب بشكل رسمي من رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، السماح له بالرحيل من النادي هذا الصيف”.

من جانبه، ذكر موقع “فوتبول إسبانيا”، في تقرير سابق أيضا، أن نيمار التقى برئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، خلال نهاية الأسبوع، وناقشا عودته المحتملة إلى العملاق الكتالوني.

وأضاف التقرير أن نيمار ولابورتا “حريصين على إتمام الانتقال”، لكن “مدرب الفريق تشافي هيرنانديز يعارض الصفقة”.

يأتي الجدل حول ثاني أبرز نجوم باريس سان جيرمان، في ظل أزمة النجم الأول كيليان مبابي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي العام المقبل

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