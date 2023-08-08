طقس الثلاثاء ..حار بكل ربوع المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار إلى جد حار محليا بكل من السهول الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي للبلاد.

كما يرتقب نزول زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير وسهوله الغربية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل.

ويتوقع أيضا نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل الوسطى الممتدة من أكادير إلى طرفاية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما إلى محليا قوية بكل من منطقة طنجة، وجنوب الأطلس الكبير والأطلس الصغير…

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 33 درجة بالجنوب الشرقي، وتادلة، والرحامنة، وهضبة الفوسفاط، والسايس، وداخل منطقة سوس وشرق الأطلس المتوسط، وستكون مابين 17 و24 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع قليلا أو ستكون دون تغيير مهم.

وسيكون البحر قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي

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