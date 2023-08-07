بوريطة ينقل رسالة الملك لرئيس الإمارات العربية المتحدة

2023-08-07 / 22:22
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هبة بريس ـ الرباط 

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذه الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين إلى مواصلة التنمية والتقدم.

وأوضحت الوكالة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تسلم الرسالة خلال استقباله في أبوظبي، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الرخاء والازدهار.

وأضافت أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حمل بوريطة تحياته إلى صاحب الجلالة وأطيب تمنياته للمملكة والشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والنماء.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع ناصر بوريطة، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك مجال الرياضة والشباب، وإمكانات توسيعه إلى مجالات أشمل تخدم جهود تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين.

كما تطرق اللقاء، تضيف الوكالة، إلى تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 28).

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء جرى بحضور الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، و خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومن الجانب المغربي فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

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