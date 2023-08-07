خريبكة …في انتظار لجنة وزارية تحل بالمستشفى الإقليمي !!

هبة بريس _ خريبكة

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة ان لجنة وزارية من المتوقع ان تحل غدا الثلاثاء بمستشفى الحسن الثاني بخريلكة

وقالت مصادر هبة بريس إنه من المنتظر ان تجوب هذه اللجنة كل اقسام المستشفى للوقوف على ما “يفترض” ان يكون اختلالات او تجاوزات .

وفي ذات الإطار ؛ ينتظر من لجنة ايت الطالب تسجيل الخصاص المهول في الموارد البشرية بالمستشفى الاقليمي نتيجة سوء تدبير الوزارة، والتي تسمح لعدد من الأطباء بالانتقال دون تعويضهم.

كما أن المستشفى الإقليمي أصبح فقط نقطة عبور للمرضى إلى الدار البيضاء او بني ملال بما تحمله لهم الرحلة العلاجية هناك من معاناة مادية ونفسية” وذلك بسبب هجرة الاطباء الى القطاع الخاص أو غيابهم المتكرر لملازمتهم مصحات معروفة

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