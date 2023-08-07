مدن الشمال تتغنى الجمال.. فما سِرُّ تخلف مدن أخرى

محمد منفلوطي_هبة بريس

الكل يعيش على ايقاعات العطلة الصيفية ومصاريفها المكلفة، مُعظم الأسر التي أنهكها تعاقب المناسبات ولهيب الأسعار والمحروقات، تفكر في ذات الموضوع ذلك المتعلق ب” اخراج لوليدات من روتين الدراسة”، نحو وجهة لعلها تُزيل عنهم عناء عام كامل حافل بشتى أنواع المغامرات في حياة مابعد كورونا.

الكل اختار وجهته بين جبل وشاطئ ورمال ذهبية، فعلا إنه المغرب ولله الحمد، بفضل موقعه الاستراتيجي على واجهتين بحريتين وبصحراء شامخة ممتدة حتى الحدود الموريتانية، وجبال شامخة وسهول وهضاب وأنهار، كل ذلك جعل منه نقطة جذب سياحية بامتياز، زاد من حدتها وضعه الأمني المستقر والآمن، وطيبوبة سكانه وحفاوة استقبالهم بتقاليدهم الخالدة الأصيلة، كلها مقومات جعلت من المغرب بلدا سياحيا فريدا من نوعه.

مُخطئ كل من يظن أن بلادنا الغالية تفتقر للمقومات السياحية الرائدة، فهي التي تتغنى جمالا وثقافة وتاريخا وحضارة، وهي التي تضم بين ثناياها جبالا شامخة شموخ أهلها، وسهولا وبحارا ورمالا ذهبية صفاء قلوب ناسها، وقد استطاعت بلادنا بفضل من الله، وسياسة ملك البلاد الحكيمة، أن تزاوج بين الأصالة والمعاصرة بحاضرها المشرق المشرف في الصناعات والتكنولوجيا والابتكارات وثورة الرياضات، علاوة على مشاريع أخرى ذات طابع سياحي واقتصادي أزعجت الجار القريب قبل البعيد.

**رحلة وتشخيص دقيق لواقع البنيات التحتية

يحق للمرء أن يقارن بين المدينة التي اختارها لقضاء عطلته، ومدينته الأم، لا شك أنه سيجد الفرق…وهو يهمس في أذن صاحبه يحتسي فنجان قهوة سوداء على شاطئ البحر …شتان بين هُنا وهناك أصديقي.

طبعا، وهو يرى بأم عينيه كيف تسير الأمور وتدار على مختلف الأصعدة بمحطته الصيفية اللحظية، فيأخذه الحنين شوقا وغيرة على مدينته مسقط رأسه التي تركها تعاني وتصارع من أجل البقاء، وتحمله الذاكرة إلى الوراء لحظات، ليستعيد معها حجم المعاناة مع ايقاعات آلات الحفر العشوائية التي لم تتوقف عجلتها طوال السنة دون جدوى، ليصيح وهو يجالس رفيقه على فنجان قهوة قبالة فضاء ينعش الروح: ” ولا علاقة بين مدينتي و هنا بمدن الشمال التي تتغنى جمالا وهدوءا وحس بالمسؤولية…

**مدن الشمال تتغنى الجمال…شتّان بين هُنا وهُناك

إنه الجمال بقول صاحبنا يتغنى بألف معنى، ويرقص فرحا بقدوم الزوار من مختلف الديار، هنا شمال المغرب الزاهي يستهوي هواة السباحة والسياحة والغوص في أعماق المتوسط…وهناك مدينته التي تركها تعاني سياسة الترقيع و”الصراع الخاوي”، وضعف التسيير والتدبير، وتبكي الشوارع والأحياء دما على ما طالها من تهميش.

طبعا، شتان بين مدينة ” هاذ خونا” وبين الوجهة التي اختارها لقضاء عطلته، والتي وما أن لامست قدماه الرمال الذهبية وانتعش جسمه النحيف بمياه المتوسط الزرقاء الصافية، حتى اشتد غضبه وحسرته على واقع مدينته التي بها ولد وتربى واستقر…يا للأسف..

هنا غابت عن أخينا تلك المظاهر المشينة التي تعوّد سماعها من سب وشتم وعراك وكلام نابي، وانتشار للمخدرات ومظاهر العربدة والصراعات، وعربات الخضروات والجر بالدواب، وصور لقطعان الكلاب الضالة، وحدائق تحتضر….هنا وجد المسكين الهدوء والسكينة وحسن الخلق….هناك ترك مَعاوِل الحفر، وآليات الردم تُعاود الحفر ذاته.

هنا حيث استقر مؤقتا لقضاء ما تبقى من عطلته، وجد نفسه أمام مظاهر تجسد بالملموس حسن التدبير والتسيير، مرافق عامة نالت نصيبها من برامج التنمية، وعمال نظافة وأعوان الانعاش الوطني مرابطون بدون كلل ولا ملل، يسهرون الليالي حفاظا على جمالية المكان، واخراجها في أبهى حلة لمرتفقيها، هناك، من حيث أتى، ترك وراءه كثر الهرج والمرج، وسوء التدبير والتسيير وتغليب المصالح الشخصية الضيقة على المصالح العامة، و مظاهر البداوة والعصور والوسطى، وكثرة النفايات…

حاول أخونا، أن يبحث لنفسه عن جواب لسؤال ظل ملازما له طيله رحلته: ” علاش مدينتي ماشي بحال هنا”؟ ” واش الأمر يتعلق بعقلية مواطنيها أم له علاقة بغيرة وجدية وكفاءة مسييرها ومدبري شؤونها الداخلية؟ أم هما معا؟…لمْلَمَ أخونا جراحه وآلامه استعدادا للعودة إلى مدينته أو قريته، وكله أمل في غد أفضل لعله يأتي وتتغنى حينها مدينته الجمال ذاته وتعود لسابق عهدها حين كانت كعروس في ليلة زفافها…

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