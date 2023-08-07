سيناريو ريان يتكرر.. عملية إخراج الطفل يونس المختفي منذ أيام ضواحي تازة

2023-08-07 / 21:44
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هبة بريس – طنجة

في واقعة شبيهة بسيناريو فاجعة الطفل ريان الذي سقط في قعر بئر ضيقة ضواحي شفشاون ، اختفى طفل يعاني التوحد ضواحي تازة منذ أيام .

مصادر “هبة بريس ” كشفت ان الامر يتعلق بطفل يدعى يونس ، اختفى عن الأنظار ، حيث عثر عليه حاليا داخل إحدى البالوعات المفتوحة بالتجزئات السكانية المجاورة للمركز التجاري “أتقاداو”، بمدينة تازة.

ذات المصادر اكدت ان عناصر الوقاية المدنية جندت جميع امكانياتها حيث تباشر في هاته اللحظات عملية اخراج الطفل يونس من البالوعة الضيقة …تفاصيل أوفر سنوافيكم بها بعد قليل …

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‫11 تعليقات

  3. رسالة الى جميع الفلاحين غلق الحفر الكبيرة والأبار المهجورة لتفادي سقوط أي طفل..

  11. اخي ليس بضواحي تازة بل بمدينة تازة الى نتى سوف تظل البالوعات بدون أغطية .
    مدينة تازة من ناحية التجهيزات و البنيات التحتة تعتبر كارثة عظمى

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