يحدث في إيران.. إلزام كل من تنزع حجابها بالذهاب كل أسبوع للعلاج النفسي

هبة بريس ـ وكالات

ضاعفت السلطات القضائية في إيران أحكام “العلاج النفسي” بحق النساء اللواتي يرفضن الامتثال لقانون الحجاب الإلزامي، في خطوة اعتبرتها جمعيات الرعاية الصحية بمثابة استغلال القضاء للطب النفسي.

و يكشف هذا الوضع بأن الدولة الإيرانية هي في موقف ضعف، حيث تعجز عن فرض احترام القانون الخاص بالحجاب رغم تكثيفها للإجراءات القمعية.

و كانت الفنانة الإيرانية أفسانه بايغان، التي باتت رمزا للنساء اللواتي يرفضن احترام قانون إجبارية الحجاب، قد أقدمت على الظهور للعلن بدون غطاء الرأس عدة مرات في منشورات على حسابها بمنصة إنستغرام.

هذه المواقف لم ترق للسلطة الإيرانية التي تسعى لاستحداث أساليب جديدة لإجبار النساء على تغطية شعورهن، حيث قضت محكمة مؤخرا بسجن النجمة الإيرانية عامين مع وقف التنفيذ، وإلزامها على التوجه ليوم واحد كل أسبوع إلى “مركز نفسي” “لعلاج اضطراب الشخصية المعادية للأسرة” الذي فرضته السلطات.

كما قضت محكمة أخرى في طهران على امرأة بالسجن شهرين بتهمة عدم احترام الحجاب، وأيضا ستة أشهر من العلاج لما وصفته المحكمة هذه المرة على أنه “اضطراب نفسي مُعدٍ يؤدي إلى الاختلاط الجنسي”.

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