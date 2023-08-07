تفاصيل خريطة التنبؤ باندلاع حرائق الغابات في المغرب

2023-08-07 / 21:00
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هبة بريس ـ عبد اللطيف بركة

من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني، تصدر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبشكل يومي، بناءاً على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، ابتداءا من يوم 08 غشت 2023 إلى يوم 09 غشت 2023 وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا ب:

-نوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق؛
-التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق؛
تم تحديد الأقاليم حسب درجة الخطورة:
– خطورة قصوى (المستوى الأحمر) في أقاليم طنجة اصيلا، شفشاون، تازة، صفرو، افران، خنيفرة، وجدة انكاد وتارودانت.
ـ خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) في أقاليم فحص انجرة، تطوان، العرائش، تاونات، الحسيمة، بني ملال، أزيلال، الحوز واكادير ادا وتنان.
ـ خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم وزان، بركان والصويرة.

وعليه، يجب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية او العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار وعليهم أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.

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