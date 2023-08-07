لتعزيز روابطهم مع وطنهم.. انطلاق ملتقى المهاجرين المغاربة هذا الأسبوع
هبة بريس ـ الرباط
في إطار دعم جسور التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية بالعناية بأبناء الجالية المغربية بالخارج، تنظم جمعية المستقبل و جمعية “سيميرا” و جمعية الخاوة العميرية الموساوية بالمهجر، ملتقى المهاجر بالفقيه بن صالح في نسخته الأولى تحت شعار ” الشباب المغاربة بالخارج، إنتظارات و إسهامات ” بشراكة مع عمالة إقليم الفقيه بن صالح والمجلس الجماعي والجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية والمجلس الإقليمي و وكالة التنمية البلجيكية وجمعية ملتقى التنمية والهجرة، يومي 10و 11 غشت 2023 و ذلك بالمركب الثقافي و ساحة محمد السادس والقاعة المغطاة للفقيه بن صالح.
ويعد الملتقى الأول للمهاجر في الفقيه بن صالح، مبادرة ستساهم في خلق فرص الإندماج و التعاون ترسيخا لمبادئ وقيم التعايش و التضامن و التآزر بين المغاربة داخل وخارج الوطن.
وسطر الملتقى برنامجا غنيا بالفقرات للإحتفاء بكفاءات علمية و ثقافية و رياضية من أبناء المنطقة والجالية، كما سيعرف الملتقى تنظيم محاضرات و ندوات فكرية تعالج ظاهرة الهجرة و ترصد ملامحها الجديدة، كما سيستضيف الملتقى باحثين و أكاديميين لخلق النقاش و الحوار حول الهجرة وتأطير المهاجرين المستثمرين.
وسيكون الملتقى الأول المهاجر بالفقيه بن صالح ، فرصة لإبراز مواهب أبناء المنطقة بعرض فقرات فنية و موسيقية ، و الاحتفاء بتراث المنطقة.
يشار إلى أن إقليم الفقيه بن صالح يتوفر على جالية مهمة بالخارج من أبناء المنطقة، تشكل إحدى العوامل القوية للرأسمال البشري المساهم في تحقيق التنمية المحلية.
تعليق واحد
انا من مغاربة العالم مند السبعينات ولكن استغرب إننا نسمع عن مغاربة العالم فقط في الصيف رغم ام الجيل الأول قدم الكتير لوطنه مند الستينات ومازال ولكن هنآك من مغاربة العالم من تم الاستلاء على ممتلكاته بدون وجه حق ويترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم أهان وضلم مواطنين من بينهم مغاربة العالم في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح بالي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول من مغاربة العالم فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين بسبب بعض المسؤولين الفاسدين وان الجيل التاني ينضر إلى وطنه في المعاملة بالادارات وان مرحبا الحقيقية هي ان يحصل المواطن المغربي على وتاءقه بدون صعوبة وان ضلم ان ينصف من طرف القضاء هدا ما يريده مغاربة العالم اتمنى الاعتناء بهم بحل قضاياهم ومشاكلهم العالقة بالادارات اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة