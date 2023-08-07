انقلابيو النيجر يهددون فرنسا: “سنرد على أي تدخل عسكري”
هبة بريس ـ وكالات
حذر المجلس العسكري الحاكم في النيجر من “أي مغامرة عسكرية” للتدخل في بلده، وقال إنها ستكون كارثة على الاستقرار والوحدة في المنطقة.
وقال ما يسمى “المجلس الوطني لحماية الوطن” في النيجر في بيان إن هناك انتشارا مسبقا لقوات أجنبية في بلدين وسط أفريقيا استعدادا لتدخل عسكري في النيجر.
و بالرغم من كون البلاغ لم يحد هذين البلدين و ال القوة الأجنبية التي هيأت قواتها العسكرية، غير انه اعتبر أن أي دولة مشاركة سيتم اعتبارها طرفا في القتال، و من بينها فرنسا التي تربد التدخل في شؤون داخلية لدولة النيجر.
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المجموع 6 آراء
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10 تعليقات
فرنسا لديها خياران إما الاستجابة لمطالب الشعب النيجر بعدم التدخل عسكريا او المغادرة ..
كل التضامن والدعم مع دولة النيجر..
هى الدول الافريقية دعم والوقوف جانبا مع النيجر شقيقتهم في محنتها..
اللهم كن معهم وليا ونصيرا..
يجب على فرنسا أن تعلم بأن إفريقيا اليوم ليست هي إفريقيا الأمس كفى من نهب ثرواتها أتركو الشعب الإفريقي يعيش بكرامة وأمان وسلام..
على فرنسا مغادرة الدول الإفريقية حالا..
لا أظن ان افريقيا سوف تستعيد حريتها بالكامل لان روسيا والصين هم بديل لفرنسا فى ثروات افريقيا..
بوتين يحارب الغرب من خلال منعه من ثروات أفريقيا وبالتالي هناك صراع على افريقيا..
لا التدخل العسكري في النيجر..
فرنسا انتهت صلاحيتها من أفريقيا..