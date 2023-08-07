مطار مراكش و جودة خدماته يثيران إعجاب السياح الأجانب

2023-08-07 / 18:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تحسن كبير في مستوى الخدمات ذاك الذي بات عليه واقع الحال بمطار مراكش الدولي خلال صيف هذا العام، حيث تحسنت بشكل ملحوظ الخدمات المقدمة سواءا للمغاربة و كذا السياح الأجانب.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد شهدت مختلف أنواع الخدمات المقدمة بمطار المنارة مراكش تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة عكس ما كان عليه الأمر قبل سنوات.

و أثارت جودة الخدمات و سرعة الأداء و عملية ولوج المطار و ختم الجوازات و سلاسة كل المراحل التي يتعين على المسافرين القيام بها -أثارت- إعجاب السياح الأجانب الذين قارنوها بعدد من مطارات العالم.

و عبر عدد من السياح الذين قابلتهم هبة بريس بقلب المطار عن إعجابهم بجودة و سرعة الخدمات المقدمة و التي سمحت لهم بدخول أو مغادرة المغرب في أفضل الظروف، و هو ما سيشجعهم لا محالة على العودة للمملكة متى سنحت لهم الظروف.

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