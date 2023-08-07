داودة : المغرب يعرف نهضة رياضية

2023-08-07 / 17:48
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هبة بريس _ رياضة

أكد عزيز داودة ،المدير التقني السابق للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أن النتائج ” الجد مهمة” التي حققتها الرياضة الوطنية مؤخرا تعكس النهضة الشاملة التي يشهدها قطاع الرياضة على غرار باقي القطاعات.

وأضاف داودة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه النتائج والانجازات، آخرها تصدر المغرب ترتيب سبورة ميداليات دورة الألعاب الفرنكوفونية (كينشاسا 2023)، “لم تأت بمحض الصدفة، بل ثمرة لرؤية ملكية سديدة أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية التي وجهها للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة “2008 .

وقال، إن هذه الإرادة الملكية للنهوض بالرياضة تجلت أيضا في إشراف جلالة الملك على تدشين معلمة رياضية كبرى لكرة القدم وهي أكاديمية محمد السادس، والذي أعطى من خلالها إشارة قوية بأن الميدان الرياضي يحظى باهتمام جلالته، وأن الرياضة مجال يجب إيلائه ذات الاهتمام إلى جانب المجالات الأخرى.

وأشار، المدير التقني والمسؤول عن برنامج التنمية بالكونفدرالية الإفريقية، إلى أن المغرب يجني حاليا نتائج وثمار هذه الرؤية الملكية المستنيرة ، مضيفا ” أن ما يجب اليوم القيام به كمجتمع رياضي هو الإيمان أكثر بقدراتنا ، خاصة وأن هناك رياضات حققت تألقا كبيرا على الصعيد العالمي والقاري وتساهم في تلميع صورة المغرب دوليا وتعزز إشعاعه حضاريا وثقافيا”.

وشدد على ضرورة أن تسير باقي الرياضات على الخطى ذاتها وتضطلع بالمهام المنوطة بها في تأطير الشباب ومنحهم الإمكانات اللازمة بشريا وماديا، مادامت الدولة تقوم بواجبها المادي والذي يتجلى في إحداث البنيات التحتية الرياضية والتي منها ملاعب كرة قدم من طراز عالمي، فضلا عن طموح المملكة في تنظيم كأس العالم لسنة 2030 .

وخلص عزيز داودة إلى أن الأمر يتعلق بورش كبير يجب على الجميع الانخراط فيه بذكاء، وبوطنية وبجدية، كما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الـ 24 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، والذي أكد فيه على أن “الشباب المغربي ،متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم” .

وحصل المغرب على 58 ميدالية خلال الدورة التاسعة للألعاب الفرنكوفونية لينهي المشاركة، لأول مرة في تاريخه، في المركز الأول لهذا الحدث الرياضي الهام.

وسجلت المملكة، التي لم يسبق لها الفوز بهذا العدد من الميداليات في دورة الألعاب الفرنكوفونية، رقما قياسيا جديدا لها في هذا المجال، حيث حصلت على 42 ميدالية في ألعاب القوى و8 في الجيدو و5 في سباق الدراجات على الطريق، و 2 في المصارعة ومهارات التلاعب بالكرة.

وسجل المغرب آخر رقم قياسي له في دورة “كوت ديفوار 2017” بما مجموعه 42 ميدالية؛ موزعة على 13 ذهبية و14 فضية و15 برونزية

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