تطوان..حجز أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت السلطات المحلية بمدينة تطوان، من حجز كمية كبيرة من لحوم الدجاج المذبوح والأسماك، الفاسدة بأحد المستودعات والتي كانت موجهة للاستهلاك .

تحرك السلطات المختصة بتطوان، جاء بناء على معلومات توصلت بها، حيث تم مداهمة احد المستودعات أسفل السوق المركزي، والمخصصة لذبح وتنقية الدجاج وحفظه، في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد ، حيث تم الوقوف على الوضع الكارثي الذي يتم فيه حفظ وتنقية اللحوم والأسماك .

وقد تم خلال هذه العملية حجز كمية تقارب خمسة اطنان من اللحوم والأسماك، كلها في وضع غير سليم، فيما اوقفت صاحب المحل وبعض عماله. وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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