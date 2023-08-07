والدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تختار مراكش لقضاء عطلتها

2023-08-07 / 16:32
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إختارت الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين زوجة الملك سلمان بن عبد العزيز ووالدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مدينة مراكش لقضاء عطلتها الصيفية.

وشوهدت الأميرة ” فهدة” اليوم الاثنين 7 غشت الجاري، رفقة حراسها ومرافقيها وهي تتجول بالمدينة الحمراء، وهمت جولاتها منطقة أكدال السياحية واهتمامها بما هو تقليدي في الابداع المغربي.

وكانت الأميرة ” فهدة” قد حلت بالمغرب، عبر مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة الثلاثاء الماضي، رفقة مسؤولين من القصر السعودي وحراس خاصين وأعضاء من الديوان الملكي.

وتجدر الإشارة إلى أن مراكش أضحت وجهة مفضلة لدى العديد من الأمراء والشخصيات و النجوم العالميين، حيث يتختار العديد منهم مراكش لقضاء إجازاتهم الخاصة.

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‫2 تعليقات

  2. مرحبا واهلا وسهلا بالاميرة فهدة ببلدها الثاني المملكة المغربية الشريفة وهذا شرف كبير لنا نحن المغاربة نتمنى لها وللوفد الشرفي المصاحب لها مقاما طيبا وحسن ضيافة وعطلة ممتعة ومريحة

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