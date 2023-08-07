والدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تختار مراكش لقضاء عطلتها

2023-08-07 / 16:32
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

إختارت الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين زوجة الملك سلمان بن عبد العزيز ووالدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مدينة مراكش لقضاء عطلتها الصيفية.

وشوهدت الأميرة ” فهدة” اليوم الاثنين 7 غشت الجاري، رفقة حراسها ومرافقيها وهي تتجول بالمدينة الحمراء، وهمت جولاتها منطقة أكدال السياحية واهتمامها بما هو تقليدي في الابداع المغربي.

وكانت الأميرة ” فهدة” قد حلت بالمغرب، عبر مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة الثلاثاء الماضي، رفقة مسؤولين من القصر السعودي وحراس خاصين وأعضاء من الديوان الملكي.

وتجدر الإشارة إلى أن مراكش أضحت وجهة مفضلة لدى العديد من الأمراء والشخصيات و النجوم العالميين، حيث يتختار العديد منهم مراكش لقضاء إجازاتهم الخاصة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تطوان..حجز أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك

تطوان..حجز أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك

2023-08-07 / 16:37
Photo of المغرب الاول إفريقيا في الملاكمة والجزائر ثالثا

المغرب الاول إفريقيا في الملاكمة والجزائر ثالثا

2023-08-07 / 16:31
Photo of العلمي: المغرب يتقاسم مع بلدان جنوب شرق آسيا الكفاح من أجل التنمية والتقدم

العلمي: المغرب يتقاسم مع بلدان جنوب شرق آسيا الكفاح…

2023-08-07 / 16:28
Photo of مونديال السيدات .. مباراة المغرب وفرنسا على الأولى

مونديال السيدات .. مباراة المغرب وفرنسا على الأولى

2023-08-07 / 15:50
Photo of ألمانيا تحذر قادة انقلاب النيجر من إلحاق الأذى بالرئيس بازوم

ألمانيا تحذر قادة انقلاب النيجر من إلحاق الأذى بالرئيس…

2023-08-07 / 15:13
Photo of المباراة ستكون 100 دقيقة”.. اللوائح المعدلة تغضب غوارديولا وفاران

المباراة ستكون 100 دقيقة”.. اللوائح المعدلة تغضب غوارديولا وفاران

2023-08-07 / 14:49
Photo of تركيا: إصابات في انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا بولاية كوجالي

تركيا: إصابات في انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا بولاية…

2023-08-07 / 14:09
Photo of نشرة خاصة: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

نشرة خاصة: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

2023-08-07 / 13:43
Photo of عاجل.. اندلاع حريق مهول بغابة عين لحصن يقطع الطريق بين تطوان وطنجة

عاجل.. اندلاع حريق مهول بغابة عين لحصن يقطع الطريق…

2023-08-07 / 13:29
Photo of بيدروس : مباراة الغد استثنائية

بيدروس : مباراة الغد استثنائية

2023-08-07 / 12:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق