مونديال السيدات .. مباراة المغرب وفرنسا على الأولى

2023-08-07 / 15:50
0
هبة بريس _ رياضة

سيتسنى للمشاهد المغربي أن يتابع المباراة بين المغرب وفرنسا، ضمن فعاليات ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تجري يوم الثلاثاء 08 غشت 2023، بملعب هندمارش بأدلاييد الأسترالية، على شاشة القناة الأولى تي إن تي.

وعلاقة بالموضوع و
…قال الناخب الوطني، رينالد بيدروس، يوم الاثنين 07 غشت 2023، إن المنتخب المغربي سيبذل قصارى جهده لضمان التأهل لربع نهاية كأس العالم للسيدات على حساب الفريق الفرنسي،

واوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، أن المنتخب المغربي سيحرص على أن يكون أكثر تركيزا وفعالية لتحقيق التأهل. وأكد أن المنتخب المغربي سيخوض المباراة بصفوف مكتملة، واللاعبات تدربن جيدا ومستعدات للمواجهة. وقال : “التضامن والعزم والرغبة.. كل هذه العوامل ستمكننا خلال هذا اللقاء من ضمان التأهل إلى ربع النهائي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تطوان..حجز أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك

تطوان..حجز أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك

2023-08-07 / 16:37
Photo of والدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تختار مراكش لقضاء عطلتها

والدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تختار مراكش…

2023-08-07 / 16:32
Photo of المغرب الاول إفريقيا في الملاكمة والجزائر ثالثا

المغرب الاول إفريقيا في الملاكمة والجزائر ثالثا

2023-08-07 / 16:31
Photo of العلمي: المغرب يتقاسم مع بلدان جنوب شرق آسيا الكفاح من أجل التنمية والتقدم

العلمي: المغرب يتقاسم مع بلدان جنوب شرق آسيا الكفاح…

2023-08-07 / 16:28
Photo of ألمانيا تحذر قادة انقلاب النيجر من إلحاق الأذى بالرئيس بازوم

ألمانيا تحذر قادة انقلاب النيجر من إلحاق الأذى بالرئيس…

2023-08-07 / 15:13
Photo of المباراة ستكون 100 دقيقة”.. اللوائح المعدلة تغضب غوارديولا وفاران

المباراة ستكون 100 دقيقة”.. اللوائح المعدلة تغضب غوارديولا وفاران

2023-08-07 / 14:49
Photo of تركيا: إصابات في انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا بولاية كوجالي

تركيا: إصابات في انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا بولاية…

2023-08-07 / 14:09
Photo of نشرة خاصة: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

نشرة خاصة: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

2023-08-07 / 13:43
Photo of عاجل.. اندلاع حريق مهول بغابة عين لحصن يقطع الطريق بين تطوان وطنجة

عاجل.. اندلاع حريق مهول بغابة عين لحصن يقطع الطريق…

2023-08-07 / 13:29
Photo of بيدروس : مباراة الغد استثنائية

بيدروس : مباراة الغد استثنائية

2023-08-07 / 12:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق