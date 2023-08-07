مونديال السيدات .. مباراة المغرب وفرنسا على الأولى

هبة بريس _ رياضة

سيتسنى للمشاهد المغربي أن يتابع المباراة بين المغرب وفرنسا، ضمن فعاليات ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تجري يوم الثلاثاء 08 غشت 2023، بملعب هندمارش بأدلاييد الأسترالية، على شاشة القناة الأولى تي إن تي.

وعلاقة بالموضوع و

…قال الناخب الوطني، رينالد بيدروس، يوم الاثنين 07 غشت 2023، إن المنتخب المغربي سيبذل قصارى جهده لضمان التأهل لربع نهاية كأس العالم للسيدات على حساب الفريق الفرنسي،

واوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، أن المنتخب المغربي سيحرص على أن يكون أكثر تركيزا وفعالية لتحقيق التأهل. وأكد أن المنتخب المغربي سيخوض المباراة بصفوف مكتملة، واللاعبات تدربن جيدا ومستعدات للمواجهة. وقال : “التضامن والعزم والرغبة.. كل هذه العوامل ستمكننا خلال هذا اللقاء من ضمان التأهل إلى ربع النهائي”.

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