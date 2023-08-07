المغرب الاول إفريقيا في الملاكمة والجزائر ثالثا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فشلت الجزائر في انتزاع صدارة الترتيب العام من المغرب ، ضمن المنافسة لبطولة افريقيا للملاكمة، التي نظمت فعالياتها ، مؤخرا، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

واكتفت الجزائر بالمركز الثالث بحصولها على 7 ميداليات ( 4 ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة ) في الترتيب العام لدورة ال 20 من البطولة الافريقية للملاكمة 2023، خلف صاحب المركز الاول المملكة المغربية .

وعن حصيلة المنتخب المغربي للملاكمة صاحب الصدارة إفريقيا في الترتيب العام بجدول الميداليات ، فقد توج الملاكمين المغاربة ب 13 ميدالية ( 8 ذهبيات وفضيتان و 3 برونزية) .

وبهذا ستكون الملاكمة المغربية حاضرة بقوة في أولمبياد باريس 2024 .

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