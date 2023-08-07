“جاد المالح” يدعم المنتخب المغربي على حساب نظيره الفرنسي

أعرب الفنان الكوميدي المغربي جاد المالح عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن دعمه للمنتخب المغربي النسوي ضد نظيره الفرنسي.

ونشر جاد المالح صورة للاعبات المنتخب الوطني النسوي مرفوقة بتعليق جاء فيه: “هيا المغرب، سنكون هنا الثلاثاء، دائما معكم، إلى الأبد”.

وعقب هذه الخطوة مباشرة، تعرض الفنان المغربي لوابل من الانتقادات من طرف متابعيه الفرنسيين الذين طالبوه بدعم المنتخب الفرنسي النسوي.

وجدير بالذكر أن المنتخب المغربي سواجه يوم غد الثلاثاء نظيره الفرنسي في دور ثمن النهائي، في ملعب “هيندرمارش” في مدينة أديلايد”.

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