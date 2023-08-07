ألمانيا تحذر قادة انقلاب النيجر من إلحاق الأذى بالرئيس بازوم

2023-08-07 / 15:13
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هبة بريس

قال إيموس لونجو المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لرويترز اليوم الاثنين إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس لمناقشة انقلاب النيجر.

ألمانيا تحذر قادة انقلاب النيجر من إلحاق الأذى بالرئيس بازوم

وفي برلين،حذرت الحكومة الألمانية قادة الانقلاب العسكري في النيجر من إلحاق الأذى أو ارتكاب أعمال عنف ضد الرئيس المحتجز محمد بازوم، وعائلته.
وفي حديثه لوسائل الإعلام بالعاصمة الألمانية برلين، الاثنين، قال متحدث وزارة الخارجية سيباستيان فيشر، إنهم قلقون بشأن بازوم.
وأضاف: “أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد مرة أخرى على رسالتنا للانقلابيين بأنه يجب عليهم توقع عواقب شخصية وخيمة في حال حدوث أي مكروه للرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا وعائلته”.
وأضاف: “سننظر إلى ذلك على أنه تصعيد مثل شركائنا الأفارقة”.
ورداً على سؤال حول العواقب الشخصية المحتملة، حدد فيشر العقوبات وكذلك الملاحقة الجنائية الوطنية أو الدولية “كخطوات محتملة”.
كما أعرب عن أمله في أن يستجيب مدبرو الانقلاب لجهود الوساطة من قبل الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.

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‫2 تعليقات

  1. دبا الدجاجة كتبيض و الفروج كيقاقي….دبا غير فهمونا واش النيجر فيها شي ديمقراطية….بازوم خداها بالقوالب و التزوير و هما خداوها صحة….أين الفرق؟

  2. واش جاب ألمانيا للنيجر؟
    المصالح الشخصية للدول الاستعمارية تطفو بذريعة الديموقراطية.

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