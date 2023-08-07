المباراة ستكون 100 دقيقة”.. اللوائح المعدلة تغضب غوارديولا وفاران

هبة بريس _ وكالات

انتقد مدافع مانشستر يونايتد، رافائيل فاران، سلطات كرة القدم بعد بدء تطبيق لوائح جديدة بخصوص تجنب إهدار الوقت، معتبرا أن ذلك سيؤثر على زيادة الضغط على اللاعبين في ظل الانشغال بجدول مباريات مزدحم.

ويتعلق جزء من اللوائح الجديدة، بمطالبة الحكام باحتساب دقيق للوقت الضائع خلال الاحتفالات والتغييرات أو الإصابات. وفي المواسم الماضية كان احتساب الوقت الضائع يحدث بشكل تقديري وإجمالي.

واحتسبت ثماني دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني من مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي في درع المجتمع، الأحد، بينما شهدت العديد من مباريات الجولة الأولى في دوري الدرجة الثانية احتساب عشر دقائق أو أكثر من الوقت الضائع.

وكتب فاران على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر، الاثنين “بالنسبة للمدربين وللاعبين، لقد اشتركنا في الشعور بالقلق لسنوات عديدة من خوض عدد كبير جدا من المباريات”.

وأضاف “جدول المباريات مزدحم جدا، وهذا يصل إلى مستويات بدنية وذهنية خطيرة على اللاعبين.

“رغم الحديث سابقا عن الأمر، فإن توصيات الموسم المقبل ترتبط بخوض مباريات أطول، وأكثر شراسة، مع إظهار مشاعر أقل من اللاعبين”.

وتابع “نحن نريد فقط أن نكون في حالة جيدة داخل الملعب ونقدم 100 بالمئة لأنديتنا ومشجعينا. لماذا لا يتم الاستماع لنا”؟

وانتقد بيب غوارديولا مدرب سيتي التغييرات المتعلقة بالتحكيم، بعدما استقبل بطل الدوري الإنجليزي هدف التعادل 1-1 أمام أرسنال في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع، وقبل أن يخسر بركلات الترجيح.

وقال غوارديولا للصحفيين “ما هو رأيهم؟ يجب أن نتقبل ذلك. الآن المباريات ستكون 100 دقيقة وهذا بكل تأكيد”

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