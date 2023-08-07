“محمد رمضان” يحقق إرادات عالية بفيلمه “ع الزيرو”

القسم الفني: هبة بريس

احتل فيلم “ع الزيرو” للنجم المصري محمد رمضان المركز الثاني في شباك تذاكر أفلام صيف 2023، أمس الأحد، في خامس أيام عرضه، ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم “مرعي البريمو” بطولة النجم محمد هنيدي.

ووصل إجمالي مع حققه النجم محمد رمضان وفيلمه “ع الزيرو” في دور العرض حتى الآن قرابة 4 ملايين و513 ألف جنيه.

فيلم “ع الزيرو” تدور أحداثه حول حمزة الملقب بدراجون، لديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية المتعثرة لا تسمح بذلك، ثم تتطور الأحداث بعدها فيصبح من أغنياء البلد.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم.

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