تركيا: إصابات في انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا بولاية كوجالي

هبة بريس _ الرباط

أفادت وسائل إعلامية تركية بأن انفجارا هز ميناء ديرينس التجاري الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي اسفر عن إصابات، وشوهد الدخان يتصاعد من مكان الحادث بعد الانفجار، من جهته قال رئيس بلدية درينجة”: أسباب الانفجار ما زالت مجهولة ونعتقد أنه ناجم عن ضغط غاز لكنه كان انفجارا عنيفا”.

وبحسب المصادر فقد أدى الانفجار إلى تحطم نوافذ بعض المنازل. وتم إرسال رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار.

وأفادت قناة “سي ان ان ترك” أن هذا الميناء وصلت إليه أول سفينة حبوب من أوكرانيا العام الماضي، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بأحد صوامع القمح.

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