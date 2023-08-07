نشرة خاصة: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و49 درجة يومي الاثنين والثلاثاء، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و49 درجة، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بكل من الفقيه بن صالح، وبني ملال، وخريبكة، وخنيفرة، وسطات، وقلعة السراغنة، ووزان، وتاونات، ومولاي يعقوب، وسيدي قاسم، وشرق العرائش.

كما تتوقع المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بكل من طاطا وزاكورة، وأسا الزاك، وشرق السمارة، وكذا تسجيل دراجات تتراوح ما بين 42 و46 درجة خلال الفترة ذاتها، بكل من سيدي سليمان، والخميسات، ومكناس، وفاس، وتازة، والرحامنة، ومراكش، وتارودانت، والرشيدية، وشرق كلميم.

ومن المرتقب أيضا أن تشمل الظاهرة الجوية نفسها (ما بين 38 و43 درجة) كلا من القنيطرة، وصفرو، وإفران، وأزيلال، والحوز، وبولمان، وبن سليمان، وجرادة، وفكيك، وبداخل مناطق شفشاون والحسيمة وورزازات، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضافت المديرية، أن رياحا عاصفية محلية قوية (من 70 إلى 80 كلم في الساعة) ستهم كلا من عمالات وأقاليم طنجة – أصيلة، والفحص – أنجرة، وشرق تطوان

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