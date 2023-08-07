عاجل.. اندلاع حريق مهول بغابة عين لحصن يقطع الطريق بين تطوان وطنجة

2023-08-07 / 13:29
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هبة بريس _ طنجة

اندلع قبل قليل حريق مهول بغابة عين لحصن بالقرب من قرية ابن حرشن ضواحي مدينة تطوان.

وقالت مصادر الموقع ان الحريق استنفر السلطات الامنية وعناصر الوقاية المدنية ، حيث تم قطع الطريق بشكل مؤقت في انتظار السيطرة على السنة النيران التي انتشرت جراء الرياح القوية التي تشهدها المنطقة منذ صباح اليوم الاثنين .

وينتظر أن تستعين السلطات بطائرات الكنادير المنخصصة في اخماد الحرائق للحيلولة دون اتساع نطاقه.

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تعليق واحد

  1. مزيد من الحذر و اليقظة من طرف مستعملي الطريق بجانب المجالات الغابوية ، بعدم إلقاء أو استعمال أي مصدر للاشتعال بجوانب الطرقات

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