بيدروس : مباراة الغد استثنائية

هبة بريس _ رياضة

أكد رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، أن المنتخب النسوي جاهز بدنيا لمباراة الغد أمام فرنسا في ثمن نهائي كأس العالم.

و قال بيدروس ، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الإثنين استعدادا لمباراة الغد أمام فرنسا :”مباراة الغد استثنائية لأنني فرنسي. و لكن لدي قلب مغربي.

و أضاف : “بدأت بالاشتغال في المغرب منذ ثلاث سنوات وبفضل العمل الجاد بدأنا بتحقيق أهداف البرنامج المسطر و المنافسة على أعلى مستوى رفقة الجامعة و هذه المجموعة من اللاعبات . أحب فعلا هذا البلد الذي اكتشفته وأعيش فيه بشكل جيد”.

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