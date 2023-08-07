البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 194 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-08-07 / 12:20
0
هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري، أنه في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، تمكن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية، بتاريخ 05 غشت الجاري، على مستوى المياه الإقليمية الوطنية بجنوب المملكة، بعرض ساحل الكركارات، من توقيف قارب يواجه وضعية صعبة وعلى متنه 194 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

وأوضح المصدر نفسه، أن هؤلاء المرشحين للهجرة، الذي انطلقوا من بلد يقع جنوب المملكة، تم نقلهم على متن وحدة تابعة للبحرية الملكية إلى ميناء الداخلة، مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء توجد امرأة واحدة، وخمس جثث، و11 مرشحا في حالة صحية حرجة.

وسجل المصدر العسكري أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، يحملون جميعا الجنسية السينغالية، وقد تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء الداخلة بتاريخ 06 غشت 2023، وتسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، مضيفا أنه تم نقل الجثث الخمس والمرشحين الـ 11 في وضعية صحية حرجة إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تركيا: إصابات في انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا بولاية كوجالي

تركيا: إصابات في انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا بولاية…

2023-08-07 / 14:09
Photo of نشرة خاصة: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

نشرة خاصة: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

2023-08-07 / 13:43
Photo of عاجل.. اندلاع حريق مهول بغابة عين لحصن يقطع الطريق بين تطوان وطنجة

عاجل.. اندلاع حريق مهول بغابة عين لحصن يقطع الطريق…

2023-08-07 / 13:29
Photo of بيدروس : مباراة الغد استثنائية

بيدروس : مباراة الغد استثنائية

2023-08-07 / 12:51
Photo of تارودانت : جهود متواصلة بطائرات ” كنادير” لمحاصرة حريق غابوي

تارودانت : جهود متواصلة بطائرات ” كنادير” لمحاصرة حريق…

2023-08-07 / 12:36
Photo of رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر

رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة…

2023-08-07 / 12:05
Photo of مداهمة الدرك الملكي لوكر المخدرات بالدروة يطيح بمروج خطير

مداهمة الدرك الملكي لوكر المخدرات بالدروة يطيح بمروج خطير

2023-08-07 / 11:47
Photo of تونس تعزي المغرب في وفيات “ازيلال”

تونس تعزي المغرب في وفيات “ازيلال”

2023-08-07 / 11:42
Photo of أربعة أندية سعودية فقط تنفق مبلغا فلكيا على التعاقدات

أربعة أندية سعودية فقط تنفق مبلغا فلكيا على التعاقدات

2023-08-07 / 11:30
Photo of فيلم “باربي” يحطم الأرقام القياسية

فيلم “باربي” يحطم الأرقام القياسية

2023-08-07 / 11:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق