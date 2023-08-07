البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 194 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري، أنه في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، تمكن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية، بتاريخ 05 غشت الجاري، على مستوى المياه الإقليمية الوطنية بجنوب المملكة، بعرض ساحل الكركارات، من توقيف قارب يواجه وضعية صعبة وعلى متنه 194 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

وأوضح المصدر نفسه، أن هؤلاء المرشحين للهجرة، الذي انطلقوا من بلد يقع جنوب المملكة، تم نقلهم على متن وحدة تابعة للبحرية الملكية إلى ميناء الداخلة، مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء توجد امرأة واحدة، وخمس جثث، و11 مرشحا في حالة صحية حرجة.

وسجل المصدر العسكري أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، يحملون جميعا الجنسية السينغالية، وقد تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء الداخلة بتاريخ 06 غشت 2023، وتسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، مضيفا أنه تم نقل الجثث الخمس والمرشحين الـ 11 في وضعية صحية حرجة إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة.

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