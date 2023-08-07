الحر يطرح جديده الفني “ماذنبي”

2023-08-07 / 12:35
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الفنان المغربي مراد حلحول المعروف بالحر، أحدث أعماله الغنائية “ما ذنبي” المصورة على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الأغنية هي من كلمات و ألحان “الحر” نفسه، إخراج كوثر ترغاوي، فيما تكلف بالانتاج الموسيقى أشرف بنصفية.

وجدير بالذكر أن “ما ذنبي” استطاعت خلال ساعات قليلة من طرحها تحقيق مشاهدات عالية فضلا عن تصدرها الطوندونس المغربي.

ويشار إلى أن الفنان المغربي روج لجديده الفني في وقت سابق عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، قائلا ” الآن الأغنية متاحة على جميع المنصات الموسيقية”.

و أضاف قائلا:” ومن بعد ساعات قليلة من إصدار ماذنبي حاليا الأغنية ف طريقها لتصدر قائمة الترند على منصة اليوتوب المغربي و العديد من الدول … حقًا كنحتارمكم وكنبغيكم إلى الابد”.

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