رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن هذه الرسالة تتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.
وأوضحت الوكالة أن الرسالة الملكية تسلمها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله، صباح اليوم الإثنين، بالديوان الأميري لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع.
ونقل بوريطة، خلال هذا الاستقبال، تحيات جلالة الملك إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وإلى سمو نائب الأمير وتمنياته لسموهما دوام الصحة والعافية، وللشعب القطري التطور والنماء.
ومن جانبه، حمل سمو نائب الأمير، السيد ناصر بوريطة، تحيات سمو أمير دولة قطر، وسمو نائب الأمير إلى جلالة الملك محمد السادس، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء.
وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وأوجه تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
10 تعليقات
أكيد لا ننسى مونديال كأس العالم لكرة القدم بقطر وما حققه المنتخب الوطني المغربي الأسود من مجهودات كبيرة. حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لمساندة منتخبنا الوطني.
تربطنا علاقة قوية ومتينة تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع القطاعات الاقتصادية ولاسيما مجال الرياضة حفظ الله ملكنا الغالي وامير قطر على المجهود الرائع من أجل حماية كرة القدم المغربية..
رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه تتظمن المجهودات الجبارة بقوة من أجل تنظيم كأس العالم لكرة القدم المغربية 2030 بالمغرب.
العلاقة بين البلدين الشقيقين المغرب وقطر تربطهما علاقة ديبلوماسية تعزز رئية دينامية إيجابية ومقبولة بين الطرفين حفظ الله الملك محمد السادس نصره الله وايده.
تعتبر المملكة المغربية الصديقة والشقيقة لدولة قطر وتربطهما تعاون مشترك في مجموعة من الاستثمارات الاقتصادية والسياسية التي ترفع من مستوى الاقتصادي بينهما وتعود بالنفع خاصة على مملكتنا.
نتمنى أن تدوم المحبة والصداقة بينهما، وحفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لمساندة المغرب.
ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار لملكنا على المجهود الرائع من أجل الوصول إلى مغرب أفضل بكثير من السابق ورئية دينامية إيجابية ومقبولة لدى بين الطرفين ( المغرب وقطر)
نتمنى التوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات وتطوير العلاقات بينهما وحفظ الله ملكنا الغالي.
ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار بالدولة قطر على المجهودات الجبارة والتضحيات الأمنية من أجل نجاح المونديال كأس العالم الذي ترك بصمة رائعة جدا بين الدول العربية والاروبية والعالم بأكمله.
دولة قطر الشقيقة تستحق التقدير والاحترام المتبادل بيننا وبينهم كشعب مغربي نفتخر بهذا البلد الإسلامي دام الله هذه العلاقة.