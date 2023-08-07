رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر

2023-08-07 / 12:05
0
هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن هذه الرسالة تتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة الملكية تسلمها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله، صباح اليوم الإثنين، بالديوان الأميري لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع.

ونقل بوريطة، خلال هذا الاستقبال، تحيات جلالة الملك إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وإلى سمو نائب الأمير وتمنياته لسموهما دوام الصحة والعافية، وللشعب القطري التطور والنماء.

ومن جانبه، حمل سمو نائب الأمير، السيد ناصر بوريطة، تحيات سمو أمير دولة قطر، وسمو نائب الأمير إلى جلالة الملك محمد السادس، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء.

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وأوجه تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تركيا: إصابات في انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا بولاية كوجالي

تركيا: إصابات في انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا بولاية…

2023-08-07 / 14:09
Photo of نشرة خاصة: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

نشرة خاصة: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

2023-08-07 / 13:43
Photo of عاجل.. اندلاع حريق مهول بغابة عين لحصن يقطع الطريق بين تطوان وطنجة

عاجل.. اندلاع حريق مهول بغابة عين لحصن يقطع الطريق…

2023-08-07 / 13:29
Photo of بيدروس : مباراة الغد استثنائية

بيدروس : مباراة الغد استثنائية

2023-08-07 / 12:51
Photo of تارودانت : جهود متواصلة بطائرات ” كنادير” لمحاصرة حريق غابوي

تارودانت : جهود متواصلة بطائرات ” كنادير” لمحاصرة حريق…

2023-08-07 / 12:36
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 194 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 194 مرشحا للهجرة غير…

2023-08-07 / 12:20
Photo of مداهمة الدرك الملكي لوكر المخدرات بالدروة يطيح بمروج خطير

مداهمة الدرك الملكي لوكر المخدرات بالدروة يطيح بمروج خطير

2023-08-07 / 11:47
Photo of تونس تعزي المغرب في وفيات “ازيلال”

تونس تعزي المغرب في وفيات “ازيلال”

2023-08-07 / 11:42
Photo of أربعة أندية سعودية فقط تنفق مبلغا فلكيا على التعاقدات

أربعة أندية سعودية فقط تنفق مبلغا فلكيا على التعاقدات

2023-08-07 / 11:30
Photo of فيلم “باربي” يحطم الأرقام القياسية

فيلم “باربي” يحطم الأرقام القياسية

2023-08-07 / 11:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق