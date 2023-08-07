تارودانت : جهود متواصلة بطائرات ” كنادير” لمحاصرة حريق غابوي

2023-08-07 / 12:36
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت فرق الاطفاء معززة بوسائل لوجستيكية والسلطات المحلية وفرق من الجيش، تواصل جهودها من أجل السيطرة على حريق اندلع قبل يومين بالمنطقة الغابوية التابعة لجماعة “تلمكانت” بإقليم تارودانت.

وحسب مصادر عليمة ، فإن النيران قد إلتهمت على مدى اليومين الماضيين مساحات مهمة من “غابة إداومحمود” الواقعة بالجماعة المذكورة.

وأوضحت ذات المصادر أن قوة الرياح وكثرة تواجد الأعشاب اليابسة بالمنطقة تزيد من سرعة تنقل النيران، وهو ما يصعب مهمة الفرق التي تعمل جاهدة من أجل إخمادها.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد وصلت تعزيزات أمنية، وطائرات الكنادير إلى مكان نشوب الحريق، حيث انخرطت إلى جانب عناصر الوقاية المدنية في جهود إطفاء النيران التي علت أدخنتها في سماء المنطقة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون من عين المكان عن مخاوفهم من امتداد النيران إلى الدواوير المجاورة، الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة.

وكشفت مصادر من عين المكان، عن إقتراب السيطرة على امتداد الحريق بفضل المناخ الضبابي الذي اجتاح الجبال، على أمل ان لا تهب الرياح من جديد عشية اليوم الاثنين، وتزيد من إنتشار النيران .

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